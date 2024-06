Non è più vicesindaco, ma rafforza le deleghe. Suoi i settori strategici

Non sarà più il vicesindaco, ma avrà comunque un ruolo nevralgico negli equilibri della giunta, ma soprattutto nel corretto andamento della vita amministrativa del prossimo quinquennio. Se ha dovuto cedere sullo scranno, ha rilanciato sulle deleghe. E, nel computo generale a un primo sguardo sulle attribuzioni, Nicola Lodi appare piuttosto valorizzato. A lui, infatti, spettano le deleghe alla Sicurezza, alle Frazioni, all’Urbanistica, al Palio, all’Edilizia, alla Rigenerazione Urbana, al Patrimonio, alla Manutenzione delle Strade, al Decoro Urbano e alla Mobilità. Insomma, le attribuzioni realmente strategiche. Molte delle quali, peraltro, in precedenza erano distribuite a più persone. Rispetto alla consiliatura appena conclusa, Lodi lascia l’assessorato alla Protezione civile, ma assume le deleghe all’Edilizia e, soprattutto, al Patrimonio che sono piuttosto rilevanti. Insomma, per Lodi l’impegno sarà sia su vecchi dossier che su nuove partite. Anche sul fronte della gestione patrimoniale del Comune, i ragionamenti aperti in questi anni sono molteplici.