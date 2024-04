"Paladini della salute". Tre progetti di ricerca premiati in Campidoglio

"Paladini italiani della salute", Katia Varani, Fabrizio Vincenzi e Silvia Pasquini di Unife insigniti del prestigioso titolo. La professoressa Katia Varani, preside della facoltà di medicina, farmacia e prevenzione dell’università di Ferrara e il professor Fabrizio Vincenzi, entrambi del Dipartimento di Medicina Traslazionale e per la Romagna, e la dottoressa Silvia Pasquini del Dipartimento di Scienze Chimiche, Farmaceutiche ed Agrarie di Unife, hanno ricevuto il prestigioso titolo di ‘Paladini Italiani della Salute’ grazie a tre progetti di ricerca medico-scientifica annoverati nell’omonima pubblicazione edita da Rde. Il riconoscimento è stato conferito in Campidoglio a Roma, nel corso della seconda edizione del ‘Premio Recti Eques’, che ha celebrato i cosiddetti ‘Cavalieri del bene’, personalità che si sono distinte nella difesa e nella promozione della salute. I tre lavori di ricerca sono stati selezionati dalla casa editrice Rde, con un comitato scientifico presieduto dal professor Francesco Cognetti, presidente della federazione degli oncologi, cardiologi ed ematologi, e composto da esponenti della medicina italiana e personalità autorevoli provenienti da realtà accademiche e società scientifiche. L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione Liber, in collaborazione con la casa editrice Rde e con il patrocinio di Ministero della Salute.