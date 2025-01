Pedone investito mentre attraversa. Portato in ospedale

Investito sulle strisce pedonali cade a terra sbattendo la testa. Ora è ricoverato in ospedale, non è in gravi condizioni. Si è temuto il peggio nel pomeriggio di ieri a Pontelagoscuro, dove si è verificato un incidente. Il tutto è accaduto alle 14.30 in via Mestre, strada che collega via Venezia a via Padova. La ricostruzione dei fatti, in fase di accertamento, ha visto un cittadino straniero sessantenne attraversare sulle strisce pedonali mentre transitava una Dacia Sandero che lo ha investito. A seguito dell’urto, l’uomo è finito a terra sbattendo violentemente la testa. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha assistito subito la persona ferita. In un primo momento era stato allertato anche l’elisoccorso, poi ‘stoppato’ in quanto ritenuto non necessario visto che la situazione è risultata meno grave del previsto. L’uomo è rimasto sempre cosciente e, dopo le prime medicazioni, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Cona per ulteriori accertamenti e medicazioni. In via Mestre è rimasta la pattuglia della polizia locale che ha provveduto ai necessari rilievi, oltre a deviare il traffico su via Venezia.

m. t.