Peste e calamità, storia e letteratura

Con l’appuntamento ‘Storie di pestilenze ed altre calamità’ in programma oggi dalle 16 alle 18 in sala Estense (piazza del Municipio 14), prende il via il ciclo di incontri ‘Salute e benessere: un viaggio tra passato, presente e futuro’ organizzato dai dipartimenti di Scienze chimiche, farmaceutiche e agrarie, Medicina traslazionale per la Romagna, Studi umanistici, Scienze della vita e Biotecnologie e scienze dell’ambiente e della prevenzione di Unife. L’incontro inaugurale vede la partecipazione dei docenti Livio Zerbini, con un excursus sulla ‘peste antonina’ al tempo dell’imperatore Marco Aurelio, Barbara Bramanti, che parlerà della ricostruzione della ‘morte nera’ del XIV secolo secondo un approccio storico, genomico ed ecologico e Chiara Beatrice Vicentini, con il focus sulla ‘peste manzoniana’ e su come Ferrara ne fu risparmiata grazie a scelte politiche e rimedi galenici. A coordinare l’incontro lo scrittore Marcello Simoni.