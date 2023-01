"Piano di rilancio per Bompani" Invitalia entra nell’operazione

Si apre uno spiraglio per le 118 famiglie che lavorano alla Fox Bompani di Ostellato, azienda che produce elettrodomestici. Si è già riunito un tavolo in Regione con l’obiettivo di coinvolgere in un percorso unitario Comuni, la Provincia e i sindacati. Il tavolo dovrebbe fare da garante per gli istituti di credito per stanziare la cassa integrazione in questi due mesi, in attesa che arrivino poi i fondi del governo. Forte la mobilitazione in queste ore. Il sindaco di Ostellato Elena Rossi (nella foto) ha espresso solidarietà ai lavoratori. Vicinanza che arriva dai circoli di Ostellato e Fiscaglia di Pd e Rifondazione. "Serve un patto tra le istituzioni per aiutare i lavorari", precisa Marveno Brina (Pd). Forte l’attenzione del sindacato. Emanuele Farinelli, Fiom Cgil, è preoccupato: "Sono 108 le famiglie del nostro territorio che rischiano di restare senza un futuro". Sulla delicata vicenda interviene l’amministratore unico Enrico Vento. "La Fox – dice – è solidale con i lavoratori e continua il progetto di rilancio. La società da diversi anni sta tentando un difficile rilancio, raggiungendo anche successi, ma continua a soffrire di una crisi di liquidità che non è riuscita a superare con le proprie forze. Fra le ragioni della debolezza, l’insufficiente redditività dello stabilimento di Ostellato". Per fare fronte alle esigenze di liquidità, l’amministratore sta cercando di raccogliere intorno a sé investitori che, condividendo il potenziale della società, entrino a far parte della compagine sociale o finanzino il progetto di rilancio. "Il business della società è sano – precisa –. In questi ultimi anni, in cui, a seguito degli effetti della pandemia, si è aggravata la crisi, il portafoglio ordini, per l’80% costituito da esportazioni, è sempre stato consistente. La società riceve continuamente chiamate da clienti e consumatori che hanno difficoltà a reperire il prodotto. La grande maggioranza dei fornitori e dei clienti hanno fiducia nel rilancio e sono sempre rimasti al fianco dell’azienda. La società ha predisposto un piano industriale, aggiornato per andare incontro al principale investitore coinvolto: il fondo salvaguardia imprese e occupazione di Invitalia che è uno degli investitori interessati al progetto. Gli stessi soci partecipano alla ricapitalizzazione". Vento 10 anni fa era sceso in campo per portare la società fuori dalla procedura concorsuale che avrebbe comportano la chiusura. "La società ha sempre informato le Rsu – afferma – giovedì eravamo ai cancelli per illustrare la situazione anche ai lavoratori che non hanno voluto partecipare all’incontro all’interno dell’azienda".

m. b.