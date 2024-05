"Più green e bello il nuovo viale Carducci"

È stato inaugurato ufficialmente ieri, a Lido degli Estensi, il rinnovato viale Carducci. Alla cerimonia del taglio del nastro erano presenti la vice sindaco Maura Tomasi (che ha portato anche il saluto del sindaco Pierluigi Negri, assente per motivi personali), gli assessori Emanuele Mari, Rosanna Cinti e Sandro Beltrami, l’assessore regionale alle Infrastrutture e al Turismo Andrea Corsini, la capogruppo al Consiglio regionale Marcella Zappaterra e il consigliere regionale Marco Fabbri, oltre ad autorità civili e militari. Il viale principale della località balneare è stato completamente riqualificato, con la posa di nuove pavimentazioni stradali e ciclopedonali, il rifacimento dei sottoservizi, tre spazi di aggregazione e raccolta (due dei quali arricchiti da fontane a sfioro), l’installazione di nuove panchine, fioriere, portabici, cestini per la raccolta differenziata e la piantumazione di numerosissime essenze tra alberi, arbusti e fiori. "Ringrazio – ha esordito Maura Tomasi - chi ha creduto in questo progetto e chi ci ha aiuto a realizzarlo: l’assessore regionale Corsini e la capogruppo consiliare regionale Zappaterra. Trovo che questo nuovo viale sia una "fotografia" più bella dei nostri Lidi". La vice sindaco ha ringraziato, inoltre, tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera: "Cadf, che ha dato un finanziamento per i sottoservizi e i nostri dirigenti comunali: l’architetto Cavallini, l’ingegner Erik Bellotti, l’ingegner Ferroni e il dottor Ruggero Spadoni, che ha curato il ripristino del verde". Un ringraziamento è stato rivolto anche alla giunta, e agli "operatori economici della località per la loro pazienza, in quanto hanno dovuto subire anche disagi che, a mio avviso, verranno in futuro ricompensati". L’assessore Corsini ha ricordato come l’opera rientri nel percorso di innovazione dell’offerta turistica sulla riviera emiliano-romagnola: "Nel 2018 abbiamo deciso di finanziare una legge sulla riqualificazione del prodotto turistico della costa: perché oltre a promuovere attraverso la nostra Apt le destinazioni turistiche, era necessario introdurre elementi importanti sul piano della riqualificazione urbana, intervenendo sui lungomari e sui principali viali che rappresentano la cartolina, l’immagine che il turista porta con sé quando torna nella propria residenza". E proprio in quest’ambito, rientra la riqualificazione di viale Carducci: un progetto da circa 4 milioni di euro, cofinanziato dalla Regione per 2,8 milioni di euro, e dal Comune di Comacchio. Ieri, a fare da cornice al taglio del nastro, anche la manifestazione "Un mare in fiore".

Valerio Franzoni