Polizia locale, in un anno oltre 8mila controlli

Tra le attività più impegnative targate 2023 della polizia locale facenti parte dei comuni dell’Unione Valli e Delizie, vale a dire Portomaggiore, Argenta ed Ostellato, spicca l’operatività messa in campo nel periodo dell’alluvione. Che ad Argenta ha colpito in particolare la frazione di Campotto. Diverse pattuglie dei berretti bianchi prestato servizio, anche di giorno e di notte, ad evacuare le abitazioni allagate, o a rischio allagamenti, a presidiare la viabilità e deviare il traffico su percorsi alternative alle zone invase dall’acqua. Per quanto riguarda i controlli stradali e sanzioni se ne contano 8675, più della metà rispetto all’anno scorso. Da rilevare in questo contesto il sistema di videosorveglianza, anche con targasystem, utile anche alle indagini di polizia giudiziaria. Sempre nell’ambito dei monitoraggi, ha assunto una notevole importanza quello contro gli abbandoni di rifiuti, anche fuori dei cassonetti delle isole ecologiche, ed il degrado urbano, anche in parchi ed arre verdi. Per tale attività la municipale si avvale dell’installazione di postazioni con fotocamera. Il tutto mentre sono partiti, al di là della protezione civile, i progetti "Scuole Sicure" per perseguire uso e spaccio di stupefacenti, utilizzando agenti in borghese ed auto anonime. Ma anche "Comuni-chiamo" il nuovo sistema di informatico di segnalazioni, che sta al passo coi tempi e la modernizzazione del corpo, che ha a capo il comandante Carlo Ciarlini sempre in prima linea durante le emergenze.

Nando Magnani