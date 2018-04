Ferrara, 9 aprile 2018 – Stop completo al traffico e quattro mesi di lavoro a tappe forzate, ventiquattro ore al giorno e sette giorni su sette. Questo il programma stabilito da Anas e imprese aggiudicatarie del maxi cantiere del Ponte sul Po (Cons.Coop e Palistrade) per ridurre al massimo i tempi dell’intervento di ristrutturazione.

Il cui avvio, presumibilmente, partirà il prossimo 21 maggio, subito dopo il passaggio della carovana del Giro d’Italia. Perciò il termine dei lavori dovrebbe avvenire attorno al 21 settembre. A questo punto per Regione Emilia Romagna e Regione Veneto, ma anche per i Comuni di Ferrara e Occhiobello, scatta il pressing sulla società Autostrade per ottenere l’esenzione dal pedaggio tra i caselli di Ferrara Nord e Occhiobello: al proposito, l’incontro decisivo è in programma giovedì a Bologna, anche se non si esclude la necessità di un successivo summit al Ministero delle Infrastrutture.

