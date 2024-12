Pranzo di Natale con gli anziani: "Sono parte attiva della comunità"

Il sindaco di Fiscaglia Fabio Tosi, il 20 dicembre scorso, ha partecipato al tradizionale pranzo di Natale alla Casa Residenza per Anziani "Ancelle di Maria" a Massa Fiscaglia, gestita dalla Cooperativa sociale Cidas per conto dell’amministrazione locale. L’evento ha visto la partecipazione di ospiti, familiari, operatori e rappresentanti delle istituzioni locali. Durante il pranzo, il primo cittadino ha portato i suoi auguri di buone feste agli anziani residenti, sottolineando l’importanza dei momenti di condivisione e vicinanza, specialmente durante le festività: "È un onore essere qui oggi e poter trascorrere del tempo con voi. La vostra esperienza e saggezza sono un tesoro per la nostra comunità" ha dichiarato il sindaco. La giornata è stata arricchita da canti natalizi e spettacoli organizzati dagli animatori della struttura, creando un’atmosfera di gioia e serenità. Gli ospiti hanno apprezzato particolarmente l’attenzione e l’affetto dimostrati, rendendo il pranzo un momento speciale di aggregazione e festa. L’evento si è concluso con la distribuzione di piccoli doni agli anziani, offerti dal comune e dalle associazioni di volontariato locali Avis. "Questi momenti – ha aggiunto il sindaco Tosi – sono fondamentali per mantenere vivo lo spirito comunitario e per far sentire i nostri anziani parte della società". La Casa "Ancelle di Maria" continua a essere un punto di riferimento per l’assistenza e il benessere degli anziani a Fiscaglia, grazie all’impegno costante degli operatori e al supporto delle istituzioni locali.