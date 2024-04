Premiato il gruppo Barbieri: "Eccellenza della finanza"

Il Gruppo Barbieri di Scortichino ha vinto il primo premio per il miglior rating della classifica MF-Milano Finanza. Nicola Barbieri, che compirà 90 anni il prossimo luglio insieme all’azienda che ha fondato 60 anni fa, ha ritirato il premio lunedì scorso, a Bologna, nella Sala Convegni di Palazzo De’ Toschi, in occasione dell’evento Motore Italia Emilia-Romagna Awards 2024, dedicati alle piccole e medie imprese e ai professionisti che più si sono distinti negli ultimi anni in base a dati oggettivi. Una giornata di approfondimenti e voci, per un premio che unisce idee, creatività, innovazione, ricerca e la cura dei talenti, sia dei giovani da inserire del mondo del lavoro che di menager impegnati a crescere. Ed è proprio interpellato sui ‘manager’ che Nicola Barbieri, ritirando il premio, è riuscita ad aggiudicarsi l’applauso scrosciante di un’intera platea di esperti e industriali: "La mia è un’impresa tutta di famiglia – ha detto – e siamo noi i manager, con i miei figli Roberta e Dante e i nipoti Annalisa Po e Federico Barbieri. Ho 89 anni ma, come loro, tutte le mattine alle 8 sono in azienda". Tre generazioni insieme per un’unica grande forza. "Sono molto orgoglioso di questo premio e di un riconoscimento inaspettato – ha commentato a margine dell’evento Nicola Barbieri -. Un premio ambito. Il fatto che il nostro rating sia stato definito il migliore tra le PMI dell’Emilia Romagna, non tanto come utile ma per come è stato disposto, per come abbiamo investito, dimostra che abbiamo saputo gestire bene la crisi. Le prospettive del settore – dice Barbieri senza giri di parole e in modo diretto - per l’anno in corso, anche se in pochi lo dicono, non sono rosee". Lontano dai riflettori e con soddisfazione, il premio è l’occasione per un annuncio: "Abbiamo fatto la fusione tra le due aziende, la Ossind Spa e le Officine Barbieri – spiega – che si sono fuse dopo anni in cui sono state realtà separate e hanno dato vita al Gruppo Barbieri".

Ci lavorano 140 dipendenti e lo scorso anno ha fatturato circa 30 milioni di euro. Opera nel settore della carpenteria metallica pesante, assicurando alla clientela lavori d’eccellenza nel campo della produzione di componenti per le costruzioni di meccaniche medie e pesanti. Potendo contare su un parco macchine all’avanguardia, l’azienda è riuscita ad affermarsi nelle province di Ferrara, Bologna, Padova e Modena, oltre ad aver avviato numerosi rapporti di collaborazione con prestigiose aziende leader nei rispettivi settori di appartenenza a livello nazionale e internazionale.

Claudia Fortini