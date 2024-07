Prima vallante donna al parco del Delta del Po: “Così ho passato l’esame”

Comacchio, 2 luglio 2024 – L’Unità operativa territoriale del Parco si arricchisce di una nuova figura professionale. Parliamo della biologa Viviana Carli, 28 anni, a pochi passi dalla specializzazione in Etologia ed Ecologia per la conservazione della natura presso l’Università agli Studi di Parma e della prima vallante donna che ha brillantemente superato le prove scritte e pratiche previste nell’ambito del bando per nuove assunzioni promosso dall’Ente Parco del Delta del Po.

Dottoressa Carli, perché ha deciso di partecipare al bando?

"Lo scorso autunno sono tornata da un periodo di tirocinio in Namibia e ho visto il bando promosso dall’Ente Parco. Sono nata e cresciuta a Comacchio, e lavorare nelle Valli è stato sempre il mio sogno. Così non mi sono fatta sfuggire l’occasione. Gli altri candidati ammessi erano tutti maschi, un po’ straniti dalla mia presenza. Alla fine ho superato tutte le prove e ho accolto con grande gioia la notizia dell’assunzione".

Cosa la rende più felice?

"Innanzitutto essere parte di questo cambio generazionale all’interno dell’Ente, con l’entrata di giovani che potranno mettere preparazione e professionalità al servizio del Parco che sta sempre più puntando sulla conservazione dell’ambiente vallivo e sul monitoraggio dell’avifauna. Questo è un segnale importante per ragazzi e ragazze del nostro territorio, le cui competenze meritano di essere valorizzate. Poi, essere la prima donna vallante è, per me, motivo di orgoglio e spero di essere all’altezza del compito".

Dunque si comincia…

"Certo. I primi impegni saranno nel monitoraggio dell’avifauna e nel montaggio delle casette dei chirotteri. Inoltre, assieme ai colleghi, saremo impegnati su attività di pesca, sul mantenimento dell’equilibrio idraulico, la cura del verde e tutte le attività previste nell’ambito di tutto il territorio gestito dall’Ente Parco del Delta del Po Emilia-Romagna".

L’unità operativa territoriale, costituita dal Parco nella nuova configurazione dei settori a suo interno, si sta arricchendo di professionalità e operatori qualificati assunti negli ultimi sei mesi: dal responsabile dell’unità Samuele Burattoni tecnico agrario, al neo assunto Andrea Mantovani, agronomo, fino a Viviana Carli, appunto, biologa.