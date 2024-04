Prostituta rapinata dopo il sesso. Il cliente va a processo. Lei e l’amico accusati di lesioni

FERRARA

Saranno processati per lesioni aggravate due cittadini romeni di 38 e 44 anni nei confronti di uno straniero che aveva consumato con la donna un rapporto sessuale. Quest’ultimo a sua volta a processo per rapina. Due procedimenti che si intrecciano tra di loro sullo sfondo di un incontro sessuale tra la donna e la presunta vittima delle lesioni. Siamo a luglio del 2021. La quarantaquattrenne e l’uomo poi picchiato consumano un rapporto sessuale, a pagamento. Alla fine, però, lo straniero costringe con la forza la prostituta a consegnarli il denaro, per poi tentare di fuggire. Non facendo però i conti con la presenza del connazionale della lucciola, pare il compagno, che alla richiesta di aiuto della donna, si è palesato davanti al cliente, iniziando a spintonarlo, probabilmente per farsi consegnare i soldi che era riuscito a rubare alla prostituta, costringendolo a fuggire. Per poi ripensarci e dopo averlo inseguito e fermato, avrebbe iniziato a picchiarlo con una spranga di ferro. Causandogli ferite alla mano e un taglio alla fronte. Da qui la decisione del cliente di sporgere denuncia per le botte rimediate, denuncia che ha portato all’udienza predibattimentale di ieri, al termine della quale il giudice Alessandra Martinelli, ha disposto la prosecuzione del processo. Parallelamente corre il procedimento che è stato aperto nei confronti del cliente, accusato di rapina, dopo la denuncia che è stata sporta a sua volta dalla prostituta e dal suo compagno. Anche in questo caso il giudice ha già disposto la prosecuzione del processo per rapina.

