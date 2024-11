Pullman in panne, anziani soccorsi

Una disavventura a lieto fine ha visto protagonisti trenta anziani turisti. L’autobus che li trasportava, infatti, è rimasto in panne lungo la Romea. Ma in loro aiuto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Comacchio. L’episodio è avvenuto nella serata di sabato. Dopo aver visitato Comacchio, godendosi un tour nel centro storico della città lagunare, i trenta turisti romani hanno fatto ritorno verso il pullman turistico che li trasportava per rimettersi in viaggio. Una volta imboccata la Romea, improvvisamente il mezzo è finito in panne. Tanta la preoccupazione che ha cominciato diffondersi a bordo. Subito, l’autista ha tentato di trovare un mezzo sostitutivo, ma invano. E, spaventato anche dalla fitta nebbia e dalle condizioni sicuramente poco sicure in cui si trovavano gli anziani passeggeri, il conducente ha deciso di chiedere aiuto. Così, ha contattato la centrale operativa dei carabinieri di Comacchio. L’operatore all’altro capo del telefono ha subito compreso la situazione e, senza perdere tempo, si è immediatamente attivato e ha provveduto a inviare sul posto una pattuglia. Nel giro di poco tempo, gli uomini dell’Arma hanno raggiunto il luogo in cui l’autobus si era fermato. I due militari hanno tranquillizzato l’autista e i passeggeri. Poi sono risaliti sulla loro auto di servizio e, attivati i lampeggianti blu, hanno scortato l’autobus all’hotel dove i turisti alloggiavano, a Ferrara. Ovviamente, a velocità ridotta, a causa del guasto al mezzo che era stato in parte riparato per consentirne la rimessa in marcia. Arrivati a destinazione, il lieto fine: i turisti e l’autista hanno salutato i carabinieri, ringraziandoli con sorrisi e abbracci.