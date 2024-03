Raccolta firme per la cannabis. Coltivazione e depenalizzazione Il prossimo 1° aprile in Germania sarà consentita la coltivazione di tre piante di cannabis per uso personale. Anche il possesso di 25 g (50 g a casa) sarà depenalizzato. In Italia, la proposta di legge 'Io coltivo' si ispira alla normativa tedesca e ha raccolto quasi 50.000 firme. Oggi, presso Empatia Canapa Bar, si terrà un AperiFIRMA per sostenere la proposta.