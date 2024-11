Raccolta medicinali per la cura di adulti e bambini

La comunità di Codigoro si sta mobilitando con una bella prova di solidarietà sia attraverso la generosità dei singoli cittadini sia con le tante associazioni di volontariato che collaborano alla raccolta del Banco Alimentare davanti ai quattro supermercati presenti sia nelle due farmacie che raccolgono prodotti da banco, quindi non medicinali da ricetta, per le cure dei bambini, ma anche per gli adulti. Per quest’ultimo aspetto solidale, presso la farmacia Santa Rita, in piazza Libertà è cominciata già da ieri la raccolta dei farmaci con una buona risposta, anche grazie alla simpatica presenza dei volontari dell’associazione "Il Mantello" di Pomposa al quale saranno destinati i prodotti raccolti presso questa farmacia. Stamane comincia sempre la raccolta di prodotti da banco, non medicinali da ricetta, presso la farmacia Bornazzini nella centralissima piazza Matteotti che destinerà quanto donato dai codigoresi al reparto di pediatria antologica dell’ospedale sant’Orsola di Bologna col quale c’è una collaborazione da anni. L’associazione Il Mantello, dopo una verifica dell’amministrazione comunale per evitare assegnazioni errate, provvede ad aiutare anche grazie all’Emporio Solidale, ben 68 famiglie con difficoltà economiche per complessivamente circa 250 persone. Ma oggi la solidarietà prenderà forma anche attraverso la raccolta promossa dal Banco Alimentare con agli stessi volontari di questo ente, presso il supermercato Coop Estense. Negli altri tre ci saranno quelli della Buonincontro - Il Mantello presso la Lidl, al supermercato dell‘Eurospin i volontari della Caritas di Codigoro mentre nei pressi dell’Eurospar ci sarà l’associazione Pronto Amico.