Rachel Z e Omar Hakim, un jazz dai mille volti

Stasera alle 21.30 al Torrione (via Rampari di Belfiore 167) tocc al Rachel Z Trio feat. Omar Hakim & Johnathan Toscano. Sul palco del jazz club Rachel Z, pianoforte, Johnathan Toscano, contrabbasso, Omar Hakim, batteria. Rachel Z e Omar Hakim sono musicisti incredibilmente poliedrici con esperienze ai vertici mondiali nei più svariati linguaggi, dal jazz, alla fusion, alla musica leggera. Rachel è stata stretta collaboratrice di Peter Gabriel, Wayne Shorter, Stanley Clarke, Marcus Miller, Al Di Meola e degli Steps Ahead e vanta ben 13 apprezzati album come bandleader. Omar Hakim, formatosi alla corte di Elvin Jones e Art Blakey, si è affermato come batterista della leggendaria Weather Report. In ambito jazzistico ha lavorato anche con Miles Davis, George Benson e John Scofield, avviando parallelamente una carriera iperbolica di turnista al servizio di star del calibro di Sting, David Bowie, i Dire Straits di Mark Knopfler, Celine Dion, Mariah Carey e Madonna.