Reperto bellico, tutto pronto per la bonifica

Tutto pronto a San Biagio per l’operazione di bonifica della bomba d’aereo da 500 libre rinvenuta nell’ambito dei lavori di sminamento connessi alla realizzazione della variante alla Statale 16, nel tratto finale che collega Argenta col Ponte Bastia. L’intervento, autorizzato dalla prefettura di Ferrara, vedrà in azione gli artificieri dell’8° Reggimento Guastatori Paracadutisti di stanza a Verona. Che hanno già predisposto il sito, con adeguate strutture, mezzi, attrezzature ed il materiale necessario. L’ordigno bellico, risalente alla 2° guerra mondiale, simile a quello dissotterrato 4 anni fa a Boccaleone, che ha visto l’evacuazione di oltre 400 persone, verrà poi trasportato in autocolonna, e fatto brillare nelle campagne intorno a Filo Alfonsine, poco distante dal fiume Reno. L’intervento, autorizzato dalla prefettura di Ferrara, avrà luogo domenica 25 maggio. La zona interessata è compresa tra le vie Cascine, Nugarola, Morari e Gavasina. Dalle ore 7,30 i residenti, già avvisati nei giorni scorsi tramite gli uffici urbanisti e demografici, oltrechè con volantini divulgativi sul da farsi, lasceranno le loro case. Il rientro nelle abitazioni e previsto al termine dell’intervento.

Oltre ai militari saranno impegnate le forze di polizia, vigili del fuoco, servizi di soccorso ed emergenza, protezione civile, associazioni di volontariato che si son messe a disposizione. Le suddette strade saranno interdette al traffico, transennate, ed i blocchi presidiati. La Polizia Locale ha attivato, oltre al numero della centrale di Argenta, un telefono dedicato alla richiesta di informazioni o per segnalare necessità speciali. Eccoli: 0532.330301 - 329.8323770, tutti i giorni dalle 8.30 alle 19. "Invito la cittadinanza alla massima collaborazione" è il messaggio che lancia il sindaco Andrea Baldini alla popolazione, confidando sul "prezioso ed importante contributo messo in campo dagli addetti ai lavori e dai gruppi di volontariato". Intanto dalle 9 alle 11 saranno sospesi i treni che viaggiano sulla vicina linea ferroviaria Ravenna-Ferrara, tra le stazioni di Argenta e Ravenna. Due i convogli regionali cancellati: il 17611 (Ferrara 8,27) e 17608 (Ravenna 9,55). Partenza ritardata da Portomaggiore invece per il 17615 (Ferrara 10,05). In sostituzione è stato improntato un servizio navetta da Lavezzola. Ma occhio alle chiusure stradali, Ed alle fermate start di Voltana e Mezzano, spostate nei piazzali o parcheggi poco distanti.

Nando Magnani