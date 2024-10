’Ribalte di Fantasia’, al Maf le premiazioni. Domenica da Oscar

Alle 15.30 di domani al Maf – Centro di Documentazione del Mondo Agricolo Ferrarese di San Bartolomeo in Bosco – avverrà la consegna dei Premi di ’Ribalte di Fantasia’, per la 35ª edizione del concorso che promuove il Teatro italiano dei Burattini. Sono promotori del Premio il Comune di Ferrara, il Maf e la Fondazione Famiglia Sarzi di Reggio Emilia. All’evento si potrà assistere a esibizioni e testimonianze dei burattinai premiati. Il Premio è stato ideato dal grande artista Otello Sarzi Madidini, fondatore del ’Teatro Setaccio Burattini e Marionette’ e, insieme al direttore Giorgio Vezzani, della rivista di arti e tradizioni popolari ’Il Cantastorie’. La curatela del Premio è affidata al dottor Scaramagli e al professor Gian Paolo Borghi. Al termine della premiazione sarà allestito un buffet riservato a tutti i partecipanti, con ingresso gratuito.

Per l’occasione, Vittorio Zanella riceverà il Premio ’Ribalte di Fantasia’ nella sezione film e corti cinematografici, per aver messo a disposizione ed animato, presso l’Atelier delle Arti di Castenaso, le marionette antiche della collezione museale del Teatrino dell’Es dello stesso Zanella e di Rita Pasqualini (in foto), parte, dal 2000, del ’Museo dei Burattini – Collezione Zanella/Pasqualini’, nato alla Casina del ‘400 del Comune di Budrio. Il Premio sarà per l’opera prima intitolata ’L’uomo col cuore in mano’ e verrà condiviso con Alessio Trapella, autore delle musiche ed interprete dell’omonima canzone, Giulia Alessio, autrice del testo della canzone, Daniele Vicentini, regista del film, Angelo Girardello Otus Dei, responsabil e di fotografia e montaggio, e Matteo Martinuzzi, aiuto regista e coordinatore del progetto cinematografico.