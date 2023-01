Rotary e Scout insieme Un carico di solidarietà per aiutare l’Ucraina

L’incontro del Rotary club di Copparo e del Gruppo Scout di Bondeno, avvenuto grazie all’impegno di Edoardo Lazzari, poteva portare ad un solo risultato: la solidarietà. Le due realtà hanno raccolto materiale sanitario per la popolazione dell’Ucraina. Il Comune di Copparo ha attivato la mediazione con la presidente del centro sociale ricreativo tamarese Iana Zhovnovska, che da Tamara ha fatto partire il carico per Cernivci. "Come ci ha spiegato Iana – dice il sindaco di Copparo, Fabrizio Pagnoni -, c’è davvero bisogno di sostegno: la guerra è nel pieno e la popolazione soffre molto. Dei bombardamenti indiscriminati è vittima la parte della società più inerme, a partire dai bambini".

v. f.