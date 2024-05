Schianto, due bambini restano feriti

Due bambini, un maschio e una femmina di 6 anni, con i loro rispettivi genitori, sono rimasti feriti, ma in maniera non grave, in un incidente avvenuto ieri mattina intorno alle 9.30 sulla strada provinciale che collega Benvignante con Consandolo. Lo schianto è avvenuto all’altezza del passaggio a livello. Si tratta di un tamponamento tra due vetture, a bordo delle quali viaggiavano le due famiglie, entrambe dirette a Consandolo. Qui i loro figli dovevano partecipare alla 39esima edizione delle ‘Olimpiadi del Reno’, manifestazione sportiva riservata ai bambini delle scuole elementari e medie site sulle rive dei paesi bagnati dal fiume. L’esatta dinamica dell’incidente è ora al vaglio della polizia locale. Le sei persone sono state trasportate in ospedale. Nella notte altro incidente nell’Argentano, a Traghetto, dove una donna di 40 anni è uscita di strada finendo in un campo.