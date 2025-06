Schianto e paura a Marrara. Furgone contro uno scooter. Minorenne finisce all’ospedale

Momenti di apprensione, ieri mattina, per un giovane scooterista rimasto coinvolto in un incidente all’altezza di Marrara. Il giovane, ancora minorenne, stava percorrendo in sella al suo scooter via del Primaro quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale, è stato urtato e sbalzato a terra da un furgone. Stando alle primissime informazioni, le condizioni del ragazzo sembravano molto più gravi di quanto alla fine è effettivamente emerso. È stato comunque trasportato in elisoccorso all’ospedale di Cona per le cure e gli accertamenti del caso.

Un passo indietro. La cronaca dell’ennesimo incidente sulle nostre strade inizia poco prima delle 8. Siamo in via del Primaro, nelle campagne intorno a Marrara. Il giovane sta viaggiando in sella al suo scooter, direzione città, quando all’improvviso viene urtato da un furgone in uscita da un’area privata. L’impatto è violento e sbalza a terra il malcapitato. Immediata la chiamata ai soccorsi. In via del Primaro arrivano gli agenti della polizia locale e i sanitari del 118. Dalle prime informazioni, si diceva, l’incidente sembrava particolarmente grave, al punto da chiedere l’intervento dell’elisoccorso, decollato da Bologna. Col passare dei minuti, la situazione risulta però essere meno preoccupante del previsto. Il giovane viene comunque trasportato in ospedale per le cure del caso. Conclusi i rilievi, agli agenti della polizia locale resta il compito di ricostruire la dinamica e le esatte circostanze di quella che ha tutto l’aspetto di essere una tragedia sfiorata soltanto per un soffio.

f. m.