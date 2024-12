Schianto tra auto e moto, un centauro è gravissimo

LIDO DELLE NAZIONI

E’ ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna in gravissime condizioni, dopo le lesioni multiple che ha riportato nell’incidente accaduto ieri pomeriggio a Lido delle Nazioni all’intersezione tra viale dei Continenti e via Imperiali. Un impatto violentissimo tra il centauro ferrarese di 58 anni, L.L. le iniziali di nome e cognome, e l’auto Nissan alla cui guida c’era un comacchiese di 61. Un punto tristemente noto, purtroppo, teatro di molti incedenti stradali anche gravi.

Erano le 14.30 passate da una manciata di minuti, quando il ferrarese in sella a una Guzzi Ednuro V85 stava percorrendo in via Continenti, proveniente dalla strada statale Romea, giunto all’intersezione con via Imperiali, dove stava transitando l’auto del comacchiese, c’è stato il violento impatto sul fianco destro della vettura, che è poi è andata a sbattere contro un palo dell’illuminazione pubblica, piegandolo. Il centauro è invece stato sbalzato sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i gli agenti della polizia locale di Comacchio, per i rilievi di rito che permetteranno la ricostruzione della dinamica. Difficile il soccorso al centauro, che ai sanitari del 118 è apparso incosciente: è stato immediatamente allertato l’elisoccorso, perché la situazione è apparsa subito piuttosto grave. I primi sanitari intervenuti sul posto hanno provveduto a stabilizzare i parametri del centauro, in attesa dell’arrivo dell’Elipavullo.

Poi il trasferimento del ferito sull’elisoccorso per il trasporto all’ospedale Maggiore di Bologna. Pare che durante il viaggio ci sia stato un peggioramento delle condizioni del ferito, con anche un arresto. Nel frattempo gli agenti hanno continuato a fare i rilievi. Lievi le conseguenze riportate dal conducente dell’auto.

re.fe.