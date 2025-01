Scontro auto-camion sulla Romea

Non ha avuto fortunatamente gravi conseguenze, l’incidente avvenuto nella mattinata di ieri lungo la Strada statale Romea a Porto Garibaldi, all’altezza del ristorante "Ramina". Sulla carreggiata in direzione Ravenna, per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si è verificato un tamponamento tra un automobile (un suv Rover bianco) e un camion. Sul posto sono stati chiamati i soccorsi, con i vigili del fuoco subito impegnati nella messa in sicurezza dei veicoli, mentre i sanitari del ‘118’ hanno verificato le condizioni degli occupanti dei due mezzi coinvolti. In particolare della famiglia ravennate che viaggiava a bordo del Rover bianco: padre, madre e i due figli di 8 e 13 anni. Secondo quanto si è potuto apprendere, nessuno di loro è rimasto ferito e non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Non appena la strada è stata liberata dai veicoli e le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi, la viabilità è ripresa regolarmente nel tratto di "Romea".