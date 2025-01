Scontro tra due Suv, tanta paura e tre feriti

È di tre persone ferite, il bilancio dell’incidente avvenuto nella mattinata di ieri lungo la strada provinciale 23 Final di Rero – Rovereto, a pochissima distanza dall’incrocio che conduce verso Parasacco. Erano circa le 10.30 del mattino quando, per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, due Suv (un Peugeot e uno Jeep) che procedevano in direzioni opposte si sono scontrati. Subito sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Portomaggiore, due ambulanze, l’automedica, i carabinieri e la Polizia locale. Immediatamente, i vigili del fuoco si sono messi all’opera per liberare gli occupanti delle due auto rimasti incastrati a seguito dell’impatto, per poi affidarli alle cure del personale sanitario per le necessarie cure e controlli.

Successivamente, le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi, necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo quanto si è potuto apprendere, nessuna delle persone coinvolte nel sinistro risulta in pericolo di vita. Nella zona dell’incidente, il traffico è rimasto bloccato per circa un’ora e mezza, in attesa che venissero prestati i soccorsi ai feriti e liberata la strada dai veicoli danneggiati e dai detriti rimasti sull’asfalto. Terminate le operazioni, la viabilità sulla strada che collega le località di Medelana e Final di Rero è stata ripristinata.

v. f.