Scrutatori per i referendum popolari di giugno. La priorità a chi è già iscritto nell’albo unico

In vista della ormai prossima nomina degli scrutatori ai seggi, in occasione dei Referendum popolari indetti per domenica 8 e lunedì 9 giugno, la Commissione Elettorale Comunale ha deciso di dare la priorità agli elettori del Comune di Comacchio che, già iscritti all’Albo unico degli scrutatori, manifestino la loro disponibilità per le consultazioni in oggetto. Gli scrutatori saranno impegnati: il 7 giugno (dalle 16 fino al termine delle operazioni preparatorie di verifica e vidimazione delle schede di voto); l’8 giugno (dalle 7 alle 23 per operazioni di votazione); il 9 giugno (dalle 7 alle 15 per operazioni di votazione e, a seguire, lo scrutinio). In caso di disponibilità in esubero, verranno prioritariamente nominati coloro che avranno dichiarato di essere studenti o disoccupati regolarmente iscritti nelle liste di collocamento del Centro per l’Impiego; a seguire si procederà alla nomina secondo l’ordine cronologico di presentazione delle manifestazioni di disponibilità. Chi fosse interessato può manifestare la propria disponibilità utilizzando il modulo "Disponibilità Scrutatore iscritto all’albo" (reperibile sul sito istituzionale del Comune) che dovrà essere inoltrato entro il 13 maggio all’ufficio elettorale via e-mail all’indirizzo elettorale@comune.comacchio.fe.it, allegando la scansione di un documento di identità. In caso di impossibilità a inoltrare il modulo via e-mail, si potrà presentarlo direttamente all’Ufficio Elettorale.