Sequestrati oltre 120 mila prodotti dannosi per la salute

Ferrara, 20 dicembre 2023 - Nelle ultime settimane le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Ferrara hanno eseguito controlli nei diversi esercizi commerciali della provincia al fine di contrastare l’illecita commercializzazione di prodotti pericolosi per la salute pubblica.

Gli interventi, eseguiti dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo di Ferrara, hanno portato al sequestro di oltre 124mila prodotti di vario genere (principalmente per la pulizia della casa e la cura della persona) che risultavano privi delle necessarie e indispensabili informazioni previste dal ‘codice del consumo’.

In particolare la merce è risultata priva di indicazioni in merito alla presenza di sostanze potenzialmente dannose per la salute del consumatore, quale il Buthylfenil Methylpropiona utilizzato per profumare creme e fragranze.

Al termine dei controlli i Finanzieri hanno anche segnalato alla competente Camera di Commercio i quattro titolari delle ditte nelle quali sono stati eseguiti i sequestri.