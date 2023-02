COMACCHIO

Svolgeva servizio ‘taxi’ senza le previste autorizzazioni. Per questo è stato sanzionato il conducente del minibus che, nelle prime ore di domenica scorsa, stava accompagnando a casa giovani che avevano trascorso la serata in un locale notturno a Rosolina nel Rodigino ed è finito fuori strada lungo la Statale Romea, nella zona di Mesola. Sul posto, assieme al personale del ‘118’ sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi, che erano impegnati in controlli volti a prevenire le cosiddette ‘stragi del sabato sera’. I militari hanno potuto constatare che il minibus Mercedes Vito, di proprietà di una 46enne romena residente sul litorale e guidato da un 59enne pugliese che abitava nella zona, era uscito autonomamente di strada.

Dalle prime testimonianze raccolte dagli uomini dell’Arma è emerso che i giovani passeggeri del mezzo erano appena usciti da un locale di Rosolina e avevano contattato l’autista per usufruire del servizio ‘taxi’ e rientrare a casa in sicurezza. Lungo la strada, poi, l’incidente, con due ragazzi rimasti lievemente feriti che sono stati medicati in loco dai sanitari. Illeso il conducente del mezzo: quest’ultimo non aveva le autorizzazioni previste per svolgere il servizio ‘taxi’ e perciò è stato multato e gli è stata ritirata la patente di guida. Il minibus, invece, è stato sottoposto a sequestro amministrativo.