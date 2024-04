Servono prospettive per i giovani

Uba *

Perché a Ferrara ci sono sempre meno giovani? La popolazione ferrarese è la più anziana in regione. A peggiorare questo dato, si aggiunge il calo della popolazione lavorativa, così come i residenti che oggi sono circa 129mila, a differenza dei 133mila del 2020. Inoltre, i dati socio-economici del territorio ci dicono che aumenta rispetto allo scorso anno anche la disoccupazione giovanile tra 15 e 24 anni e, per questa fascia di età, un giovane ogni quattro sta cercando lavoro. La perdita di occupazione supera i duemila posti di lavoro, e il trend negativo è più pesante rispetto anche al 2020. Ancora, l’indice del Benessere equo e sostenibile ci dice che molti neo laureati e neo diplomati vedono Ferrara come un posto da cui ‘scappare’ dopo il percorso di studi. Il dato è preoccupante, specie se si considera che Unife è un’eccellenza. A fronte di questi numeri, un’amministrazione deve farsi promotrice di nuovi accordi tra Unife e mondo imprenditoriale, al fine di creare un’armonia tra questi settori. Inoltre, è necessario rilevare che molte opportunità derivanti dai programmi regionali riguardanti i giovani e, in generale, l’occupabilità dei lavoratori, non sono state colte dall’attuale amministrazione. Rimane poi il problema del disequilibrio tra domanda e offerta di lavoro, che riguarda un’impresa su due. Lo spopolamento dei giovani interessa ancora di più le frazioni. Una possibile soluzione potrebbe essere l’aumento presidi scolastici e centri formativi dislocati. Occorre infine investire per la risoluzione del problema abitativo, preferibilmente riqualificando edifici già esistenti senza cementificare ulteriormente il suolo, così da attrarre giovani studenti e lavoratori. A tal proposito, una buona pratica potrebbe essere l’investimento delle risorse per creare nuove progettualità: ad esempio il Pnrr è uno strumento tra le cui finalità c’è proprio lo sviluppo strategico del territorio. Rifare strade e rotonde è utile ma non rappresenta la prospettiva di lungo raggio di cui c’è bisogno. Diamo ai giovani la possibilità di creare un futuro nella nostra città, altrimenti la trasformeremo in un bed & breakfast a cielo aperto.

* candidato nella lista del Pd per Fabio Anselmo sindaco