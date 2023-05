Sommozzatori nel canale Burana per salvare un capriolo

Missione di salvataggio animali ieri mattina a Bondeno nello specchio del Canale Burana poco distante da Ponte Rana. Ma purtroppo senza trovare il capriolo. Alla centrale di Ferrara dei Vigili del fuoco di Ferrara, sono arrivate diverse segnalazioni di passanti, allarmati per un capriolo caduto in acqua. Annaspava nuotando da una riva e l’altra. Erano da pochi minuti passate le sette. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bondeno che hanno iniziato le ricerche sia a terra, setacciando le sponde, che nelle acque con il gommone. L’uomo che passando in bicicletta l’aveva notato infatti, ha realizzato un video con il cellulare che ha consegnato ai pompieri per indicare il punto dove il capriolo andava da una parte all’altra delle sponde. I pompieri hanno usato il gommone da rafting e le attrezzature per l’ambiente acquatico setacciando il canale fino alla chiavica. Purtroppo non l’hanno trovato. C’è da sperare che sia riuscito a conquistare le rive e a salvarsi. La presenza di un capriolo nel centro abitato appare singolare, ma sono molti gli avvistamenti di questi esemplari, giovani, nelle campagne circostanti.