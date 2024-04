Specialista teleriscaldamento con laurea ed esperienza

Hera Spa per la direzione teleriscaldamento è alla ricerca di un profilo che ricopra il ruolo di specialista termotecnico teleriscaldamento per la sede di Ferrara. Il candidato ideale è un tecnico (ambosessi) in grado di contribuire allo sviluppo del servizio mediante lo svolgimento dei sopralluoghi presso i potenziali clienti, la redazione di computi metrici relativi agli allacciamenti ed all’impiantistica di sottostazione, la progettazione della rete di teleriscaldamento e della sottostazione TLR, la redazione di preventivi di allacciamento o esecuzione lavori. Requisiti sono una laurea in discipline ingegneristiche o diploma tecnico ad indirizzo meccanico, termotecnico o termoidraulico, esperienza di almeno 5 anni in ruolo analogo. Costituisce un plus la provenienza dai settori energy, ESCO, facility management, costruzioni. Completano il profilo forte mentalità analitica, relazioni interpersonali e autonomia, oltre a possedere una buona conoscenza del pacchetto Office.