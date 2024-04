Aperitivo coi prodotti di Coldiretti

E’ conto alla rovescia a Portomaggiore per giovedì 9 maggio, dalle 18.30, all’interno della cornice del parco Colombani, nella distesa del bar Grillo, dove le aziende agricole Corte Migliari di Portoverrara e Agrilocanda Val Campotto di Argenta proporranno l’agriaperitivo a firma Coldiretti. Un’occasione per assaporare salumi e formaggi del territorio, birre e piatti a base di quinoa e carne, oltre ai vini e ai miscelati di Matteo Sgarzi e tanto altro per passare una serata in compagnia, accompagnati dalla musica di dJ Longo. "Sostenere e valorizzare le aziende agricole del territorio e i loro prodotti – afferma l’assessore portuense all’Agricoltura, Enrico Belletti – deve essere una missione fondamentale dell’azione amministrativa. La passione, il duro lavoro e l’impegno che gli imprenditori mettono ogni giorno nel proporre prodotti di qualità meritano di essere sostenuti anche con iniziative che avvicinano il consumatore al produttore".