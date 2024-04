Sportivi in campo con i Giochi dell’Avis. Premi alle società con più donazioni

Si avvicinano i Giochi di Parigi e all’Avis di Ferrara ci si prepara per i "Giochi DONAlimpici", la prima competizione dove l’importante è il gesto di donare, per aiutare gli altri e anche per combattere gli ancora troppi pregiudizi che si associano a sport e donazione del sangue e plasma. "I Giochi DONAlimpici sono un progetto di Avis provinciale e comunale – ha spiegato Mirko Rimessi, da sempre testimonial del dono in ambito sportivo – e subito sposato dall’associazione, che ha deciso di promuoverlo per essere ancora più protagonista nel mondo sportivo del territorio". Ogni associazione sportiva, con sede nella provincia di Ferrara, che si iscriverà ai "Giochi DONAlimpici" si impegnerà a svolgere presso i propri locali un incontro informativo, tenuto da relatori di Avis, sul tema sport e donazione.

A fine settembre verranno conteggiati i donatori per ogni società e il numero totale di donazioni effettuate dal 1° gennaio 2024 per decretarne una classifica finale. Per le prime tre società sportive è prevista l’erogazione di un contributo economico di 1500 euro per la prima classificata, 1000 per la seconda e 500 per la terza. Alla presentazione dell’iniziativa sono intervenuti Davide Brugnati e Sergio Mazzini di Avis, l’assessore Andrea Maggi, Luciana Pareschi del Panathlon e Stefano Michelini, dg di Ferrara Basket.

Lauro Casoni