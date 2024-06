Storie di donne, soprusi e cura ‘Le pentite’ nel Settecento: "Rifiutate dalla società. Ieri e oggi"

Grisù 451 Summer Reading: Le pentite di Francesca G. Marone, una storia che, dal Settecento a oggi, racconta di donne e soprusi, ma anche di cura. Sociologa, counselor professionista e mediatrice familiare, Francesca Marone presenterà il suo ultimo romanzo Le pentite, edizioni Les Flaneurs, alla rassegna estiva Grisù 451 Summer Reading.

Domani, alle 20.30, intervistata da Marcello Bardini, l’autrice napoletana racconterà del luogo che ha ispirato la storia, "un luogo che non conoscevo, situato nella parte antica della mia città, non credevo potesse piacermi tanto e colpire la mia immaginazione in modo così intenso: il Complesso degli Incurabili, con il suo ospedale fondato da Maria Lorenza Longo nel 1521 e con il mistero che sembra abitarlo". Marone sull’ideazione dei personaggi anticipa: "È qui che, durante una visita guidata, ho incontrato due fantasmi: Albina ed Elisa, giovani donne del Settecento napoletano, le ho immaginate rinchiuse nell’ala destinata alle pentite - le ex prostitute-, per poi rendermi conto che assomigliavano a due donne dell’epoca contemporanea, Maria e Federica, colpevoli di non aver avuto il coraggio di scegliere la propria vita. Ho raccontato uno schema di violenza perpetrata nello spazio e nel tempo su donne e persone fragili, rifiutate dalla società di un tempo come da quella di adesso, una reiterazione che si ripete all’infinito se non interviene una mano coraggiosa e provvidenziale a interrompere il Male". L’appuntamento successivo con Grisù 451 Summer Reading sarà mercoledì 3 luglio, sempre 20.30, con Simone Salomoni autore di Opera prima (edizioni Alter Ego), intervistato da Giulio Mozzi.

