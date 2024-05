Strade chiuse e punti di interesse

La tappa 13 partirà domani alle 13 da Riccione e arriverà a Cento attorno alle 17. In piazzale Bonzagni ci sarà anche Giroland con le sue attrazioni mentre il quartiertappa, riservato ad organizzatori e stampa, farà base al palazzetto dello sport. Il palco premiazioni sarà oltre il traguardo di via Ferrarese così come l’area riservata ai bus squadre. Per accogliere il Giro, sono necessarie chiusure e modifiche al traffico. Via Ferrarese chiuderà dalle 5, il tratto da porta pieve all’Hotel Europa dalle 7, dalle 13 anche ponte Reno e via Risorgimento sarà a senso unico verso Ferrara e poi chiusa dalle 16. Divieto anche in Piazzale 7 Fratelli Govoni e su alcune vie di immissione al percorso di gara. Sul sito del comune sono indicate tutte le aree. Una decina di stalli per portatori di handicap saranno in via Fava e area del macello.