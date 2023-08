Strade inagibili, la protesta sul web "Ora interventi"

Un gruppo di cittadini residenti ad Ambrogio e Copparo, ha sollevato una questione circa l’inagibilità di varie strade, per vari motivi, dai lavori in corso in seguito all’ultima alluvione di maggio, fino ad arrivare a strade che loro definiscono “impercorribili e tali da provocare danni”. La vicenda dei lavori su via Magnanina e la costruzione della ciclabile ha sollevato un polverone. Nella fattispecie hanno portato alcuni a chiedersi quando riapriranno alcuni tratti, secondo loro, nevralgici. Primo fra tutti, via Valerio Faccini ad Ambrogio, chiusa da maggio: "E’ un collegamento per chi abita verso Coccanile e deve venire ad Ambrogio per accudire un genitore, è impensabile dover fare il giro per Cesta, dovrebbero aggiustare anche queste strade e non solo a Copparo capoluogo. Le frazioni sono abbandonate. Non abbiamo ancora una data di riapertura o inizio lavori".

Nel loro elenco anche via Salmastri, collegante Ambrogio a Jolanda di Savoia, via Vallazza e via Barchessa. La prima, dicono, "versa in condizioni pietose, passano continuamente i camion che provocano ancora più buche. Se non si va piano si rischia di danneggiare la macchina". Circa il ponte in via Barchessa: "E’ chiuso dal 2019, a che punto siamo?", chiedono. Domande alle quali ha prontamente risposto il Comune che ha rassicurato, attraverso le parole del sindaco Pagnoni. Per quanto concerne via Valerio Faccini: "Il 19 maggio c’è stato un cedimento della banchina stradale – spiega Pagnoni –, dovuto a frane della sponda del canale, lo smottamento interessa metà careggiata. Essendo già in sezione stretta, è pericoloso un senso unico alternato, perciò si è optato per il divieto. Il provvedimento sarà valido fino alla fine dei lavori del Consorzio di Bonifica". Per chi temeva non ci fosse ancora una data circa i lavori, il Comune ha rassicurato: "Siamo in contatto con il Consorzio, che ne ha la competenza. Per i lavori sul ponte siamo in fase di aggiudicazione provvisoria e in via Salmastri ci accerteremo della situazione".

Jasmine Belabess