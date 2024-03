’Strade Sicure’, il saluto del vicesindaco ai militari: "Un lavoro importante"

"Grazie per quanto avete fatto per Ferrara sin dal vostro ritorno a settembre. È stato un orgoglio vedere la vostra dedizione e la vostra professionalità al servizio di uno dei beni collettivi più importanti, la sicurezza di tutti i ferraresi". Così il vicesindaco con delega alla Sicurezza Nicola Lodi stamattina ha congedato il maresciallo Davide Popolizio e il Sergente Maggiore Antonio Ignozzi del 3° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito Italiano, che domani verranno avvicendati da due nuovi militari a proseguimento dell’Operazione Strade Sicure. Il saluto è avvenuto nella Centrale Operativa istituita presso il comando della Polizia Locale di via Tassoni.

"Strade Sicure è un’azione che non deve cessare – prosegue Lodi –, ma rimane centrale nel mantenimento dell’alto livello di sicurezza raggiunto in zone della città ritenute invivibili fino a qualche anno fa. La sicurezza va costruita giorno dopo giorno, con l’aiuto di tutti. Ringrazio il maresciallo Popolizio e il Sergente Maggiore Ignozzi per l’enorme impegno profuso sino ad oggi. Auguri di buon lavoro anche al nuovo contingente che nei prossimi giorni prenderà servizio a Ferrara, per continuare a monitorare le zone più sensibili della città".