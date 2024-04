Straferrara, festa per tutti. Quattromila podisti in città

Un successo di presenze alla Straferrara. In un clima di festa e sport, si è tenuto ieri l’evento podistico organizzato dall’Asd Fluo Run e patrocinato dal Comune di Ferrara. Al via della Straferrara sono stati quasi quattromila partecipanti, che hanno colorato il centro, le strade cittadine e le mura estensi. Da segnalare la presenza di partecipanti provenienti da diverse regioni italiane ed anche stranieri, prima del via il saluto dell’assessore allo sport Andrea Maggi, poi la presentazione del testimonial Salvatore Bettiol, atleta che ha fatto parte del Cus Ferrara e che è stato uno dei più grandi maratoneti italiani, artefice della vittoria della coppa del mondo a squadre di maratona a Seoul nel 1987, dove vinse la medaglia di bronzo. Oltre a Bettiol erano presenti gli ex atleti Fausto Molinari, Luciano Mazzanti, Mauro Crivellini, Maurizio Preti, Stefano e Giuseppe Baravelli.

La manifestazione era a carattere non competitivo, su due percorsi da 6 km nel quali si sono cimentati per lo più i camminatori, ed uno più lungo da 13 km, che ha attraversato le mura e il sottomura più adatto a chi correva. In dettaglio il percorso da 6 km ha attraversato la piazza Trento Trieste, poi via San Romano fino a porta Paola, il sottomura di Ferrara fino al piazzale delle Medaglie d’oro, dove da corso della Giovecca i partecipanti sono rientrati nel centro storico.

Non era prevista una classifica finale individuale, per la cronaca i più veloci sono stati sulla distanza dei 13 km Francesco Garbellini e Patrizia Bigoni, mentre tra i gruppi più numerosi quello con più iscritti è risultato ‘nati stanchi’ che ha preceduto ‘lumache lente’ e ‘prosit’.

Mario Tosatti