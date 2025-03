Tecnologie quantistiche, il corso

Si parlerà di scienza durante il nuovo appuntamento con i corsi di cultura ’Ugo Coluccia’, oggi alle 16.30 in Galleria Alda Costa a Copparo. Nell’ambito del programma de ’L’Albero di C.’, si tratterà il tema ’Cosa sono le tecnologie quantistiche?’. Nell’anno mondiale delle Scienza e della Tecnologia quantistica si parlerà della Seconda rivoluzione quantica e dei suoi impatti presenti e futuri. Relatrice, in collegamento online, sarà Elisa Ercolessi, associata di Fisica teorica, modelli e metodi matematici del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Bologna. Svolge attività di ricerca nell’ambito della meccanica statistica quantistica in collaborazione con vari gruppi di ricerca nazionali e internazionali ed è responsabile della Bologna Quantum Alliance, una realtà nata per mettere a sistema le tante competenze sui temi d’avanguardia della scienza quantistica. Per informazioni: biblioteca@comune.copparo.fe.it, 0532-864633.