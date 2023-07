Teleriscaldamento, il Gruppo Hera conferma: "Il nostro operato corretto, pronti a collaborare"

In merito all’avvio dell’istruttoria da parte dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (Agcm) nei confronti del Gruppo Hera per il servizio di teleriscaldamento, "l’Azienda – spiega una nota – ritiene di avere operato correttamente e collaborerà con l’Autorità fornendo tutte le informazioni richieste, nella massima trasparenza. Da alcune settimane Agcm sta svolgendo analoghe istruttorie sul teleriscaldamento anche su altre aziende del settore". "La rete di Ferrara – scrive Agcm nel bollettino – è alimentata prevalentemente dalla combustione di rifiuti e da energia geotermica, con un contributo residuale delle caldaie di integrazione a gas. Il gruppo aveva già reso noto che, in applicazione della convenzione con il Comune, dal 1° ottobre 2022 le modalità di tariffazione relative alla rete di Ferrara sono state modificate".