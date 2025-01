Tempo di concorsi in Comune. Boom di domande tra i giovani: "Via al ricambio generazionale"

Uno è scaduto ieri, un altro dopodomani. Sono molti i concorsi indetti a cavallo tra lo scorso e quest’anno dal Comune. E, ancora di più, sono le manifestazioni di interesse che arrivano in termini di candidature. "Fino a poco fa, tutto questo era impensabile. Adesso abbiamo avuto bandi per i quali hanno mandato la propria candidatura quasi settecento persone". A dirlo al Carlino è Angela Travagli, assessore al Personale e alle Politiche del lavoro.

Assessore, come legge questo boom di candidature? "Si tratta di un risultato estremamente positivo, che ci rafforza nella convinzione che la direzione intrapresa è quella giusta. Il lavoro di ristrutturazione e rifunzionalizzazione della struttura organizzativa dell’ente portata avanti già nel precedente mandato, ha funzionato ed è stata efficace. Lo snellimento, infatti, dell’impianto organizzativo ha reso la struttura meno verticalizzata e più flessibile permettendo un importante coinvolgimento delle giovani generazioni attraverso nuove assunzioni di giovani unitamente a tecnici esperti, consentendo il passaggio generazionale nella pubblica amministrazione".

Diamo un po’ di cifre. "Alla fine del 2024 abbiamo pubblicato otto avvisi di concorso, cercando così di soddisfare il piano occupazionale del triennio 2025/2027. Contestualmente, abbiamo confermato i trenta Clf attualmente incardinati in Comune: si tratta di una particolare forma contrattuale dedicata agli under 30, che noi per la prima volta abbiamo introdotto. Venendo ai numeri, sono stati 308 i candidati partecipanti al bando per funzionario contabile, otto quelli per funzionario tecnico, ben 644 quelli per funzionario culturale".

A più riprese è emerso il tema dell’esiguità degli organici in seno alla polizia locale. È in programma un intervento anche in questo senso? "Abbiamo da sempre a cuore il Corpo della Polizia Locale come dimostrano le tante iniziative portate avanti in questi anni. Proprio ieri è scaduto il bando per assumere nuovi ispettori. Abbiamo raccolto 49 candidature. Un numero significativo".

A quali figure è rivolto il concorso che scadrà domani? "Istruttori amministrativi. Anche per quello, abbiamo ricevuto 105 candidature".

Questa risposta dimostrata anche e soprattutto dai giovani, come si inquadra più in generale nel mercato del lavoro, al di fuori della pubblica amministrazione? "La grossa criticità che attanaglia il mercato del lavoro è il reperimento delle risorse e così è stato anche per la nostra amministrazione nella precedente legislatura. Pochissimi gli iscritti ai concorsi con conseguente fatica da parte degli uffici a realizzare graduatorie da cui attingere per le assunzioni. Oggi grazie al lavoro dell’assessorato e alla visione strategica della direzione generale siamo riusciti ad avvicinare i giovani e non solo grazie a un investimento in progettualità e digitalizzazione".