Torna ’Ceramica in festa’. Dimostrazioni e laboratori con gli artigiani della Cna

Un weekend con le mani in pasta, quello del 18 e 19 maggio in piazza Trento Trieste, con la terza edizione di "Ceramica in Festa 2024" evento promosso da Cna, in collaborazione con Ceramic&Colours e patrocinato dal comune di Ferrara. "Vogliamo diventare un punto di riferimento per la lavorazione anche artistica della ceramica – sottolinea l’assessore comunale Angela Travagli – mettendo in risalto l’artigianato locale, con Ferrara che può essere una meta turistica a tema". Dieci i laboratori creativi a cielo aperto, per bambini ed adulti, che potranno accogliere 120 ospiti in due giorni. "Sarà una celebrazione dell’artigianato locale – continua Linda Veronese, responsabile Cna artistico e tradizionale – con cui Ferrara ha un legame forte. Diversi saranno i ceramisti che si alterneranno per trasmettere alla cittadinanza il piacere di lavorare l’argilla". Con la supervisione dei maestri artigiani estensi, Sara Mantovani, Federica Pavasini, Carlo Demarzo, Greta Filippini, Riccardo Biavati, Antonella Manfredini, Elisabeth Occhi, Monica Grandi, Simone Marzana e Claudia Marino saranno sei i laboratori proposti: "Lavorazione argilla", "Tecnica Raku", "Dimostrazione graffito estense" con il maestro Franco Mazza, "A Scuola di ceramica" per la realizzazione di vasi di terracotta in graffito moderno e la presentazione dei lavori degli studenti del Liceo Dosso Dossi, "Ceramica solidale" e "Colorazione manufatti e cottura in forno all’aperto". Un progetto per la lavorazione della ceramica, ma anche culturale, "alla scoperta della tradizione giapponese con cottura raku", come puntualizza Riccardo Biavati, presidente di Cna Ceramica e già docente del Dosso, "con laboratori che permetteranno a bambini, ragazzi e famiglie di essere coinvolti attivamente realizzando i manufatti, dalla creazione con le mani, alla cottura fatta di colori e di sfumature, alla riscoperta dell’antico mestiere dell’artigiano". Partito con l’istituto d’arte ferrarese già nel 2023 e con le classi quarte di indirizzo figurativo "il percorso si basa sulla creazione di vasi decorati a graffio, dalla progettazione del modello in plastica alla realizzazione in arte povera" ha sottolineato la docente di tecniche grafiche Erika Letini. "Un laboratorio fatto di esperienze – conclude Matteo Carion, presidente di Cna Ferrara – e che metterà a contatto ragazzi e cittadini. Nelle nostre imprese artigiani i giovani possono trovare soddisfazione nell’impiego della tecnologia e della pratica con l’esaltazione dell’intelligenza delle mani" andando così a riscoprire un antico mestiere di artigianato. Per prenotare la presenza in laboratorio è a disposizione il sito https://bit.ly/Ceramica2024.