Tra eventi e shopping. Caccia all’ultimo regalo. Torna il presepe sull’acqua

Musica, luci e centro gremito per l’ultima domenica prima di Natale. Il pomeriggio di ieri ha visto protagonista il concerto Jelly & Jam - Swing e canzone italiana in piazza Cattedrale, un momento di ritmo, allegria e note che ha animato il cuore della città. Quella di ieri è stata però anche una giornata dedicata alla caccia all’ultimo regalo. Sin dalla mattina, sia i negozi che le casette sul Listone si sono riempiti di clienti alla ricerca di un pensiero dell’ultimo minuto. Sciarpe, guanti, berretti, decorazioni natalizie, oggettistica a tema, ma anche libri e dolciumi. Sono svariate le scelte dei ferraresi per gli ultimi pacchi da piazzare sotto l’albero in attesa delle giornate clou delle feste.

E mentre ci si prepara a festeggiare il Natale nello spirito della tradizione, tra famiglia, amici e tavole imbandite, prosegue il calendario degli eventi organizzati in città per accompagnare chi in questo periodo non lascerà le mura estensi. La prossima tappa è prevista per domani, vigilia di Natale, con il presepe sull’acqua nel fossato del Castello. La manifestazione, che quest’anno festeggia il 41esimo anniversario, vedrà coinvolto il Gruppo subacqueo ferrarese che, in collaborazione con il Canoa Club di Vigarano, terrà una fiaccolata in acqua. Una trentina di subacquei porteranno Gesù bambino nella culla del presepe, già predisposto nel fossato. I presenti potranno assistere allo spettacolo dal muretto del Castello. Sarà inoltre installato un grande schermo (nei pressi del cancello del muretto lato piazza Savonarola) per trasmettere in diretta la manifestazione e renderla maggiormente visibile a tutti.

"Si tratta dell’evento che chiude le iniziative realizzate quest’anno in occasione del Natale e delle festività. Altri eventi sono in programma in vista del Capodanno per rendere più attrattiva Ferrara, con una serie di appuntamenti gratuiti che allietano il centro cittadino", dice l’assessore al Turismo Matteo Fornasini. Per favorire la partecipazione agli eventi, l’amministrazione ha previsto parcheggi straordinari gratuiti nei weekend e nei giorni festivi in viale Cavour, piazza Ariostea e Piazza XXIV Maggio.