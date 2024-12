’Tratti di pace’ al mercato di Campagna amica

Oggi verrà inaugurata, nella ex chiesa di San Matteo, sede del mercato coperto di ’Campagna amica Ferrara’, la mostra collettiva ’Tratti di pace: immagini e parole dai giovani per la solidarietà’. L’evento, a cura del pittore Fernando Adriao, è il frutto della collaborazione tra l’associazione ’Il mantello Aps emporio solidale’, il Csv terre estensi e la Coldiretti di Ferrara. La mostra nasce dall’esperienza di un laboratorio creativo svoltosi durante la Festa del volontariato, dove gli studenti hanno espresso, attraverso acquerelli e cere, la loro idea di pace. L’inaugurazione, prevista per le 11.30, prevede gli interventi di Monia Dalla Libera, presidente agrimercato Coldiretti Ferrara, Massimo Marchesiello, Prefetto di Ferrara; Cristina Coletti, assessore del Comune di Ferrara; Chiara Sapigni, vicepresidente Csv Terre estensi; Monica Indelli, presidente di ’Il mantello Ferrara Aps’, Fernando Adriao, coordinatore della mostra. Parteciperanno gli istituti superiori di Ferrara. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 31 gennaio 2025.