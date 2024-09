Trofeo Memorial Gilli a XII Morelli. In campo per ricordare Gabriele

XII MORELLI

Sabato e domenica torna il Trofeo Bimbilacqua Memorial Gabriele Gilli, arrivato alla sua SESTA edizione ed organizzato da Bimbilacqua, in collaborazione con la Polisportiva di XII Morelli. Si svolgerà al Centro sportivo comunale di XII Morelli ed è un evento dedicato a Gabriele Gilli, scomparso nel 2017 a soli 16 anni a causa di una rara forma di sarcoma e, nel suo ricordo, unire sport e poi gastronomia e spettacolo per poter raccogliere fondi ed aiutare altri bambini. "Lo scopo del trofeo di calcio è raccogliere fondi e materiale – dicono da Bimbilacqua - da destinare al progetto di ricerca "Protocollo Sarcoma", guidato dal professor Gianni Bisogno, oncologo pediatrico presso Policlinico di Padova, con la collaborazione di un’ equipe multidisciplinare e sostenere le "Cure Palliative Pediatriche" dell’ospedale di Cona Ferrara con l’equipe del Dott. Vincenzo Rametta. Un progetto che si sta ampliando e che sta dando dei risultati.". E si parla anche di cure palliative per malattie croniche ma anche aiuti a reinserire psicologicamente i bambini nella società dopo lunghi periodi di ospedale e una mano tesa anche ai genitori in questi momenti così complicati. Il trofeo ha il patrocinio dei comuni di Cento, Crevalcore e della Regione. Sabato, dunque, si inizia alle 16.30 con il triangolare che vedrà scendere in campo la "Tato Team’ di Bimbilacqua con all’interno anche l’assessore regionale Paolo Calvano e il sindaco Edoardo Accorsi, la "Vecchie glorie renazzesi" composta da amici e sostenitori di Renazzo e la ‘Polisportiva Palata Pepoli’. E non mancheranno le sorprese. La sera, dalle 20, si passerà alla cena con sottofondo musicale, con ‘La strana Coppia’ di Radio Bruno, con Ivo Morini e DJ Cuccurullo e altri personaggi che appoggiano gli obiettivi di Bimbilacqua. Musica, buona cena e divertimento assicurato. Domenica si continua fin dalle 9 con un torneo fra squadre di ragazzi anno 2014.