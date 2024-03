Ufficio informazioni per i turisti. Da sabato la riapertura: gli orari

LIDI

Sabato riapriranno al pubblico gli Uffici informazione e accoglienza turistica (Iat) presenti ai Lidi. E domenica, l’apertura pasquale di tutti gli Iat presenti sull’intero territorio comunale darà ufficialmente avvio alla stagione turistica 2024. Da ieri, inoltre, è disponibile il nuovo catalogo turistico di Comacchio ‘Enjoy your holiday 2024’ che sarà in distribuzione presso tutti gli uffici Informazioni Turistiche di Comacchio. Con il lungo week-end di Pasqua, dunque, prende il via la stagione turistica che ha già offerto un piccolo assaggio nel fine settimana appena trascorso, con la costa che ha accolto i primi visitatori che hanno approfittato delle belle e calde giornate di sole. Ma ecco gli orari e giorni di apertura degli Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica. Lo Iat di Comacchio (via Agatopisto, 2/a; tel. 0533-314154 - Fax 0533-319278; comacchio.iat@comune.comacchio.fe.it) a marzo, aprile, maggio e giugno sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13, e dalle 15 alle 18.30, sabato e domenica dalle 9.30 alle 18.30; a luglio e agosto, invece, sarà aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30, e a settembre e ottobre dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13, e dalle 15 alle 18.30, sabato e domenica dalle 9.30 alle 18.30. Gli Uffici dei Lidi di Spina (112; tel. 0533-333656 - iatlidospina@comune.comacchio.fe.it), degli Estensi (viale delle Querce, 60; tel. 0533-327464 - iatlidoestensi@comune.comacchio.fe.it), Porto Garibaldi (via Caprera, 51/a; tel. 0533 329076 – Fax 0533-328336 - iatportogaribaldi@comune.comacchio.fe.it), di Pomposa e Scacchi (0533 380342 - iatlidopomposa@comune.comacchio.fe.it), delle Nazioni (0533-379068 - iatlidonazioni@comune.comacchio.fe.it) e di Volano (0533-355208 - iatlidovolano@comune.comacchio.fe.it) saranno aperti dal 30 marzo al 26 maggio (con aperture straordinarie l’1, 25, 26 aprile - 1° maggio) sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30; dal 27 maggio al 30 giugno tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30; a luglio e agosto tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, e dal 1° all’8 settembre e dal 13 al 15 settembre tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.

Valerio Franzoni