Un operaio junior pronto per l’azienda Txt

Txt Spa, azienda leader nazionale da oltre vent’anni nella fornitura di soluzioni innovative e digitali in ambito editoriale e nella distribuzione di prodotti, contenuti e servizi in ambito educational, cerca operaio junior nel settore elettromeccanico macchine automatiche per la propria sede di Ferrara. La persona che stiamo cercando, ambosessi, dovrà gestire gli interventi di manutenzione ordinaria in ambito meccanico ed elettronico. Richiediamo manualità e precisione, esperienza anche minima nel settore automazione, disponibilità a lavorare su tre turni da luglio a settembre e reperibilità. Nel restante periodo, il lavoro si svolgerà su turno giornaliero, dal lunedì al venerdì. Non saranno richieste trasferte, utilizzo base pc ed Excel. Offriamo inquadramento a norma di legge con contratto a tempo indeterminato, assicurando la necessaria formazione. Contratto di lavoro a tempo pieno. Esperienza manutentore elettromeccanico un anno.