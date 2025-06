Una fiaba per contrastare la violenza di genere

Nei giorni scorsi al Teatro Verdi è andato in scena l’evento ’Libera come una Libellula e coraggiosa come un’Ape’, fiaba educativa per parlare, anche ai più piccoli, di rispetto, empatia e contrasto alla violenza di genere. L’iniziativa – promossa da Coop Serena in collaborazione con Coop Azioni, con il patrocinio del Comune – ha visto protagonisti sul palco i bambini e le educatrici della scuola dell’infanzia ’Scuola e Natura’ di Monestirolo. La fiaba, dedicata a Giulia Cecchettin, è stata rappresentata insieme ai ragazzi e adulti del Csrd San Martino e Cso Il cuore di Chisciotte” per la prima volta davanti al pubblico.