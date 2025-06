Libera come una libellula. La favola delle docenti nel nome di Giulia

Un percorso condiviso tra realtà educative e sociali del territorio, con l’intento di promuovere inclusione e sensibilizzare sin da piccoli all’educazione contro la violenza di genere. Da questa idea è nata la fiaba ’Libera come una libellula, coraggiosa come un’ape’, scritta dalle docenti della scuola Natura di Monestirolo e che sarà rappresentata sul palco dell’ex Teatro Verdi (via Castelnuovo 10) oggi alle 16.

Uno spettacolo coinvolgente ed emozionante, che attraverso un linguaggio semplice e delicato affronta il tema della violenza di genere. Per questo il racconto è dedicato a Giulia Cecchettin e a tutte le altre vittime di questo gravissimo fenomeno. L’iniziativa, che beneficia del patrocinio dell’Assessorato alle Politiche per la Famiglia del Comune di Ferrara, è promossa da Cooperativa Serena, con la collaborazione di Cooperativa Azioni.

Sul palco un incontro speciale tra i ragazzi con disabilità del centro diurno di San Martino, i frequentanti del centro socio-occupazionale ’Il Cuore di Chisciotte’ e i bambini della scuola dell’infanzia ’Scuola Natura’ di Monestirolo. "Un messaggio forte", spiega l’assessore Cristina Coletti.