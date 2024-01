Una guardia giurata per Mes Security Srl

Mes Security Srl di San Lazzaro, istituto di Vigilanza Privata operante nella provincia di Bologna, nell’ambito di un potenziamento è alla ricerca di una guardia particolare giurata. I candidati devono essere in possesso di precisi requisiti quali titoli prefettizi in corso di validità o spiccato interesse ad intraprendere l’iter per conseguirli, disponibilità a dotarsi di porto d’arma per difesa personale, disponibilità al lavoro su turni sia diurni che notturni, domeniche e festivi compresi. Inoltre, patente di guida B, disponibilità di autonomia di spostamento (auto propria o car sharing), attitudine alla comprensione di procedure ed istruzioni. Tutti i curriculum devono essere inviati comprensivi di autorizzazione al trattamento dei dati personali. La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, la qualifica Istat sarà personale di guardiania territoriale.