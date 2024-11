Un’idea geniale a 13 anni. Cna premia Tommaso

Tommaso Ramponi ha tredici anni ed è iscritto al primo anno della scuola superiore, ma quando illustra il proprio progetto per un centro di Pet Therapy e Puppy Yoga parla come un imprenditore navigato. Sa bene che il primo requisito per la buona riuscita di un progetto imprenditoriale è rispondere a un bisogno diffuso e ispirare fiducia ai potenziali clienti. Per questo il direttivo di Cna Alto Ferrarese, riunito giovedì scorso a Bondeno, ha deciso di conferirgli il riconoscimento “Piccole Scintille” riservato a giovanissimi aspiranti imprenditori. La scintilla di Tommaso Ramponi è scoccata durante un incontro organizzato, l’anno scorso, da Cna Bondeno nella scuola media di Bondeno. E’ lui stesso a raccontare come è andata: "L’incontro era coordinato dalla responsabile di Cna Bondeno Claudia Andreotti, ed era dedicato al sito internet Scintille, voluto dalla Cna provinciale per valorizzare i giovani e gli aspiranti imprenditori".

"Fu un incontro molto interessante - prosegue Tommaso – in cui ho scoperto che Cna aveva la possibilità di aiutare le persone che, come me, vogliono portare avanti un progetto imprenditoriale. Per cui decisi di venire alla Cna di Bondeno, incontrare Claudia e illustrarle le mie idee. Volevo creare un progetto rivolto a tutte le famiglie che hanno al proprio interno una persona con problemi fisici o psicologici. Per questo ho progettato un centro di Pet Therapy (terapia assistita dagli animali) che dia la possibilità a queste persone di stare meglio e recuperare dal punto di vista psicologico, e di Puppy Yoga (yoga con i cuccioli) per rilassarsi durante la giornata". Il progetto è molto chiaro e particolareggiato, comprende una precisa definizione degli spazi in cui si articolerebbe il centro di pet teraphy e precise indicazioni riguardo a personale e modello di business. Tommaso lo ha illustrato, giovedì scorso, davanti al direttivo di Cna Alto Ferrarese: il Presidente Marco Pedini, e i componenti Marco Boccafogli (vicepresidente), Valeria Balboni, Nicola D’Andrea. Alberto Matteuzzi e Riccardo Diazzi. Con loro il responsabile CNA dell’alto ferrarese Filippo Botti e la responsabile di Bondeno Claudia Andreotti.

Al termine, i componenti del direttivo gli hanno consegnato l’attestato “Piccole Scintille”, unito a piccolo premio in buoni acquisto offerto dal titolare dell’Emporio dell’Avventuriero Riccardo Diazzi. Alla serata ha assistito la mamma di Tommaso, Barbara Monari, soddisfattissima del riconoscimento e delle qualità che il figlio ha saputo dimostrare. Soddisfatto, naturalmente, anche Tommaso: "Sono molto contento e ringrazio Cna per il riconoscimento ricevuto. Farò l’imprenditore da grande? Non lo escludo, è una strada che mi piace molto".